Santos, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk 15 dakikasına çok kötü başladıklarını belirtti.

Topu rakiplerine bir anlamda verdiklerini aktaran Santos, "Sivasspor'a bir anlamda topla rahat oynama şansı verdik. Çok kötü bir gol yedik, çok kötü bir şekilde kaybettik ve golü Sivasspor'a hediye ettik." dedi.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasındaki kötü durumu dengeye çevirdiklerini aktaran Santos, "Daha iyi sinyaller vermeye başladık ve ikinci yarıya çok güçlü başladık. İkinci yarı gayet organizeydik, pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Futbolda bu var, Sivasspor da çok iyi savunma yaptı. Sivasspor'u bu anlamda tebrik ediyorum. Bizim hatamızdan yararlandı ve ilk 15 dakika çok iyi savunma yaparak galibiyetle kapattı." diye konuştu.

"İki haftadır penaltımız verilmiyor"

Santos, Salih Uçan'ın yerde kaldığı pozisyon konusunda şunları söyledi:

"Penaltılar üzerinde konuşmak istiyorum. Hem geçen hafta penaltımız verilmedi, hem de bu hafta penaltımızın VAR'dan dönmesini gerçekten anlamadım. Salih topu göğsüyle kontrol ediyor ve rakip oyuncunun dengesiz bir müdahalesi var. Hakemin ilk verdiği karar gayet doğruydu ama sonra VAR'a çağrıldı. Bence bu düşünülmesi gereken bir şey. İki haftadır penaltılarımız verilmiyor. Bunların Sivasspor ile bir alakası yok, onları tebrik ediyorum. İyi savaştılar ve böyle bir sonuç oldu. Bizim yapmamız gereken rakamsal olarak, istatistik olarak üstün göründüğümüz maçlarda bunu artık 3 puana dönüştürmek."

Oyunun son dakikalarında sistem değişikliği yaptığını dile getiren Santos, "Oyunun son dakikalarında 4-4-2'ye döndük. Zaten iki forvetimiz vardı ve o anlamda kanatlara Arda değişikliği daha mantıklıydı çünkü Arda bir kanat oyuncusu. Ardından Mustafa ve Muleka oyuna girdi, ceza sahası içerisinde fırsatlar yaratabilmek için. Ama Rebic için de şöyle bir durum vardı, bu hafta ateşi nedeniyle birkaç idman kaçırdı. O yüzden de o tercihler daha makul görüldü." dedi.

"Benim için her oyuncu eşit"

Takımdaki her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu anlatan Santos, "16 yaşında olsun, 35 yaşında olsun benim için her oyuncu eşit. Bu anlamda da her şeyi idmandaki performansına göre değerlendiriyorum. Bu kişisel bir şey değil, hocalık, oyunculuk kişisel bir durum olamaz zaten. Oyuncu bana 'iyiyim' diyerek bunu gösteriyorsa o oynar. İdmanda benim istediklerimi, agresifliği, ondan beklentilerimi karşılıyorsa bana da 'maçta oynarım' mesajını verir ve ben de o oyuncuyu oyuna alırım." ifadelerini kullandı.

Santos, son 20-25 günde 6 maç oynadıklarını hatırlatarak, yoğun bir program geçirdiklerini belirtti.

Ülkelerinin milli takımında bulunan ve sakat olan oyuncuların takıma dönmeye başladığını dile getiren Santos, "Açıkçası oyuncularımız geldiği zaman birlikte devam edeceğiz. Bazı eksikler olabilir ama çarşamba günü tam takım idman yapacağımızı biliyorum. Çünkü bu fırsata son zamanlarda sahip olmadık. Oyuncular arasında rekabet artacak çünkü tüm oyuncular hazır olacak. Kadro kurarken o rekabeti hepsi görecek. Çünkü birbirlerine rakip olacaklar ve takımdaki rekabet havası da artacak. Oyuncuların gelmesinin bu anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Takımın yavaş yavaş tamamlanmasının iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürecin sonunda zaferin olacağına inanıyorum"

Ligde Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacaklarını anımsatan Santos, "Tabii ki bir derbi, derbilerde ekstra motivasyon, oyuncuların oyuna bakış açıları çok daha farklı oluyor. Şüphem yok, oyuncularım iyi bir reaksiyon ve iyi bir cevap verecek. Çünkü zaten hepsi mağlubiyetten dolayı çok üzgün. Hızlıca hemen idmanlarımıza başlayıp Trabzon maçına hazırlanmak zorundayız." dedi.

Santos, taraftarların ve tüm camianın üzgün olduğunu vurgulayarak, "Bir süreçten geçiyoruz, bu sürecin sonunda zaferin olacağına inanıyorum. Bir proje aşamasındayız, bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Sonunda Beşiktaş'ı hak ettiği yere getireceğimizi biliyorum." şeklinde konuştu.