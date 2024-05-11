Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

İki takım arasında 16. randevu

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.