Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş, ligde 5 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Takımın başında Serdar Topraktepe olacak

Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta sakat ve hazır olmayan oyuncuların son durumu

Siyah-beyazlı takımda MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde birçok oyuncunun durumu netlik kazanmadı.

Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un, yarın forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.