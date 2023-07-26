Istanbul

Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına taraftarı önünde çıkacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

- Arnavutluk temsilcilerine karşı 4'te 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

- Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 3 hazırlık maçı yaptı

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

- Beşiktaş'ın oyuncu listesi

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

- Tirana, organizasyona birinci eleme turundan başladı

Arnavutluk temsilcisi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu.

Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.

AA