6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada siyah-beyazlı takım önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Hadziahmetovic'in soldan ortasında arka direkte Chamberlain'in uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ndao'nun pasında Ali Yaşar'ın ceza yayının solundan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Loshaj'dan döndü. Bu oyuncunun topa koluyla temas ettiğine karar veren hakem Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, topun Loshaj'ın karnına temas ettiği gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

76. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ghezzal'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top, kaleci Jensen'den döndü. Pozisyonun devamında Onur Bulut'un altıpasın solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

87. dakikada siyah-beyazlı takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Beşiktaş karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.