Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1

9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1

68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Beşiktaş bu sonuçla ligde puanını 54'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 49 puanda kaldı.

Worrall siftah yaptı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımla ilk gol sevincini yaşadı.

Yeni takımıyla ligde 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Worrall'ın golünün ardından Beşiktaş yedek kulübesi de gol sevincini saha içinde kutladı.

Colley 8. golünü attı

Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, bu sezon 8. golüne imza attı.

Colley, ligde forma giydiği 21 maçta 7 gol katkısı verirken, Avrupa müsabakalarında da 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Milot Rachica ise bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Omar Colley ve Semih Kılıçsoy cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalı duruma düştü.

İki futbolcu, ligin 36. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.