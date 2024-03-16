İlk yarı

17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.

31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.

37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.

38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.

Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.