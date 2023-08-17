Beşiktaş Park'taki karşılaşmanın 36. dakikasında Makhmudov'un golüyle soyunma odasına 1-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının başında yaptığı hamlelerden sonuç aldı. Siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile Muleka'nın golleriyle tabelayı lehine çevirerek tur atladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ın rakibi, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

Yunanistan ekibi Aris'le oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Dinamo Kiev, Romanya'da oynanan rövanş mücadelesinin normal süresini 2-1 üstün tamamladı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları 6-5 kazanan Ukrayna temsilcisi, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunun ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

Güneş ikinci yarıya değişikliklerle başladı

Mücadeleye VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklikle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatmalarının ardından ikinci yarıda 3 as oyuncusunu sahaya sürdü.

Güneş, Onana'nın yerine Hadziahmetovic'i, Umut Meraş'ın yerine de Masuaku'yu oyuna aldı. Muleka'yı sol açıkta oynatan Güneş, yeni transfer Rebic'i de kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Aboubakar'ı forvette görevlendirdi.

Güneş, 49. dakikada ise sakatlık geçiren Semih'in yerine Onur Bulut'u sahaya soktu.

Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam etti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gollerini sürdürdü.

Tirana ile oynanan sezonun ilk resmi maçını boş geçen Kamerunlu oyuncu, Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından Neftçi ile yapılan iki karşılaşmada da gol attı. Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gole ulaştı.

Aboubakar, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında ise gol sevinci yaşayamadı.

Kamerunlu oyuncunun yanı sıra ilk Tirana maçında sezonun ilk golünü atan Muleka, Neftçi ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.

Kuntz'un yardımcısı Lichte de maçı izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 8 Eylül'de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme müsabakası ve 12 Eylül'de Japonya ile yapacağı özel maç öncesi siyah-beyazlı takımın Neftçi mücadelesini, A Milli Futbol Takımı adına teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de takip etti.

AA