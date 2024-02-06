Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Yeni transfer Joe Worrall, takımla ilk antrenmanına çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Joe Worrall, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Antalya'ya gidecek.