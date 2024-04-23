Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen törende iletişimden sorumlu yönetici Prof. Dr. Işıl Zeybek ve BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu katıldı.

Halk oyunları, dünya halk danslarından örnekler, şarkılar ve şiirlerin okunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Işıl Zeybek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Beşiktaş çatısı altında, büyük bir coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyada ilk ve tek olma özelliği olan çocuklara armağan ettiği bayram nedeniyle büyük bir minnetle, saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.