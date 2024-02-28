Siyah-beyazlı takımın teknik patronu, Jonas Svensson ve Salih Uçan'ı Konyaspor karşısında görevlendirirken, Cenk Tosun ve Onur Bulut'u kulübeye çekti.

Kalede Mert Günok'a forma veren Santos; savunma dörtlüsünde Svensson, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'a şans veren Portekizli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

Salih Uçan'a plaket

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın 400'üncü golünü atan Salih Uçan'a, maç öncesinde plaket verildi.

Siyah-beyazlıların yeni stadındaki 400'üncü golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında kaydeden tecrübeli oyuncunun plaketini asbaşkan Onur Göçmez verdi.

Salih Uçan ayrıca 5 maçlık aranın ardından 11'de kendine yer buldu. Ligde Trabzonspor, Kayserispor maçlarının yanı sıra kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan tecrübeli oyuncu, Konyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olmuştu.