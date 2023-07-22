İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu oyuncu listesi belli oldu.

Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi transfer ettiği Daniel Amartey ve Jean Onana da listede yerini aldı.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu’nda Arnavutluk’tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın tam kadro oyuncu listesi şöyle:

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran



Liste B

Demir Ege Tıknaz

Göktuğ Baytekin

Aytuğ Batur Kömeç

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Cemal Azad Demir

Emir Yaşar

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım: