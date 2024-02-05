Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Joe Worrall Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Joe Worrall; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.