İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman


Beşiktaş'ın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleşecek Beşiktaş JK 2nd International Rhytmic Gymnastic Cup, 22-25 Haziran 2023 tarihlerinde Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. 

15 farklı ülkeden katılım sağlayacak olan sporcular, 22 Haziran'dan itibaren madalya mücadelesi verecek. Organizasyonun resmi açılış töreni ise; 24 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacak. 

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, organizasyona şu ana kadar kayıt yaptıran 563 sporcu olduğu belirtildi. Sporcular; bireysel ve grup olarak Beşiktaş JK 2nd International Rhytmic Gymnastic Cup'ta yer alacak ve top, çember, kurdela, labut aletleriyle ve serbest stilde yarışmalara katılacaklar. 

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