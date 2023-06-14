İstanbul

Beşiktaş Hentbol Takımı için 2023-2024 sezonunda başantrenörlük görevine İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino'yu getirdiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Oliver Roy Camino’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Oliver Roy Camino kimdir?

2002 yılında antrenörlük kariyerine başlayan İspanyol teknik adam Camino, daha önce çalıştırdığı Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc, Barcelona B gibi kulüplerde önemli başarılara imza attı. Camino en son Mısır ekiplerinden Zamalek takımını çalıştırdı.

Kupa avcısı olarak nitelendirilen Camino'nun kariyerinde aldığı kupalar ise şu şekilde;

2x EHF Şampiyonlar Ligi

5x IHF Superglobe

8x İspanya Kupası

9x İspanya Süper Kupası

İspanya Süper Kupası

Mısır Lig Şampiyonluğu

Mısır Süper Kupası

Afrika Kupası Kazananlar Kupası

10x Asobal Lig Şampiyonluğu

10x Asobal Kupası

Haber: Ayşegül Bedir Akosman