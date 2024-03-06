Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir kısmı 5’e 2 pas çalışması yaptı. İkinci grup ise Beşiktaş Artaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı'yla hazırlık maçı yaparak günü tamamladı.

Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.