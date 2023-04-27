İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
30 Nisan Pazar:
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Ali Şansalan
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: Mete Kalkavan
AA