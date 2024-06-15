Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bildirimde, 33 yaşındaki stoper ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtirek, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 avro, 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 avro imza parası 3 yılda ödenecektir." denildi.

Gabriel Paulista, kariyerinde Vitoria, Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid formalarını giydi.

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, 3 yıllığına renklerine bağladığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, yeni kulübünün kendisi için hazırladığı 'hoşgeldin' videosunda, "Daha yükseğe uçmak için en iyi şehre ve en iyi stadyuma geliyorum. Kartal modunu açtım. Birlikte yükseklere uçalım." ifadelerini kullandı.