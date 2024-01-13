Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk maçını kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

İlk yarı

2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, Fernando Santos yönetimindeki ilk maçını kazandı

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Portekizli teknik adam Santos yönetimindeki ilk maçına çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini aldı ve puanını 35'e çıkardı.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde 5. maçına çıkan kırmızı-siyahlılar ise 4. kez yenildi. Bu sezon toplamda 10. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8. Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki forvet, 5. kez ağları havalandırdı. Semih, gollerin tamamını üst üste son 4 maçta kaydetti.

Semih Kılıçsoy, üst üste 4 müsabakada bulduğu 5 golle Omar Colley'in takımın en golcü oyuncusu ünvanına ortak oldu.

Rashica ligde 4 gole ulaştı

Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Ligde 19. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da sarsan Rashica, 14. müsabakada 4 gole ulaştı.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol attı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.

Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıktı.



Müsabakaya ilk 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, Marcus Rohden ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Hadziahmetovic, 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

Fernando Santos tribüne gitti

Beşiktaş taraftarı, yeni teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamlayarak "üçlü" tezahüratını yaptırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.