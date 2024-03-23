Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, ligde 19. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.
Final periyoduna 93-52 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 115-66 galip ayrıldı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6
1. Periyot: 30-12
Devre: 61-35
3. Periyot: 93-52Kaynak: AA