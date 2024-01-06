Beşiktaş maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Berkan Durmaz ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 23-23 eşitlikle geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 40-41 önde tamamladı. Final periyoduna 57-54 geride giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 76-70 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Mitchell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Delgado 16
1. Periyot: 23-23
Devre: 40-41
3. Periyot: 57-54