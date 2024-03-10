Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Fatih Güler

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2

Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6

1. Periyot: 28-21

Devre: 53-40

3. Periyot: 73-64

"Hücumdaki bireysel yeteneklerimizle kazandık"

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşma sonrası rakip takımın çok iyi oynadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Çağdaş Bodrum Spor çok iyi bir maç oynadı. Hocaları takımını çok iyi hazırlamış. Öncelikle ligde kalmaları için onlara şans diliyorum. Bugün hücumdaki bireysel yeteneklerimizle kazandık. Günün sonunda kazanmak kazanmaktır. Takımım için mutluyum. Bu kadar zor bir yolculuk sonrası kazandık oyuncularımı tebrik ederim.”