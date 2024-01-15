ING Erkekler Türkiye Kupası’nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final eşleşmeleri açıklandı. 

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde: 

Anadolu Efes - Manisa Büyükşehir Belediye

Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi Arda Güler, "69 dakikada" İspanyol gazetecileri büyüledi

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas

Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji

ING Erkekler Türkiye Kupası’nda dörtlü final organizasyonu, 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Emlakjet Takımı, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni elemesi halinde yarı finalde Aliağa Petkimspor ile Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.