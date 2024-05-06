Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Yücel, "Uzun yıllar sonra Türkiye Ligi'ni üçüncü sırada bitirmenin yanı sıra Türkiye Kupası'nda ve tarihimizde ilk defa BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynama başarılarını gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol şubesi olarak kulübe fazla yük olmak istemediklerini belirten Nedim Yücel, "Sezon başında belirlenen 3 milyon dolar oyuncu bütçesini sezon sonu itibarıyla 3,1 milyon dolar olarak tamamladık. Tabii ki sigorta, vergiler, artan seyahat masrafları ve diğer giderlerle bu rakam yaklaşık 4 buçuk milyon doları buluyor. Bundan sonra da her sene ülkemizin ve kulübümüzün de ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durabilen bir şube yapısı kurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezona başlarken hedeflerinin savaşan bir takım oluşturmak ve Akatlar ruhunu yeniden canlandırmak olduğunu hatırlatan Yücel, "Geldiğimiz noktada bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Taraftarımız bu takıma inandı ve bir an bile olsun bizi yalnız bırakmadı. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle sahamızda oynadığımız 15 maçın 14'ünü kazanarak kulüp rekorunu da egale ettik. Taraftarlarımıza bize duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca 55'ten fazla maç oynadık. Bu zorlu fikstürde doğal olarak düşüş yaşadığımız dönemler de oldu." diye görüş belirtti.

Nedim Yücel, sezon boyunca 19 yaşındaki Kerem Konan ve Samet Yiğitoğlu’na ciddi süreler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularımız gösterdikleri gelişimle hem kulübümüz hem de Türk basketbolu için büyük umut vadediyorlar. Önümüzdeki sene aynı çıkışı bu sene hem A Takım hem de BGL kadromuzda bulunan Yağız Aksu ve Ata Özbek’ten bekliyoruz. Onlar da şu an müthiş gelişim gösteriyorlar."

Basketbol Erkek Gençler Ligi Takımı'nın liginde finale yükseldiğini belirten Yücel, 16 yaş altı takımın da İstanbul 2'ncisi olarak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edeceğini vurguladı.

Menajer Yücel, önlerinde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları olduğunu hatırlatarak "Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile eşleştik. Bu eşleşmeye ev sahibi avantajı ile başlayacağız. Taraftarlarımızı yarı final yolunda yine aynı itici güçle yanımızda olmaya davet ediyoruz. Play-off boyunca onlara çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.