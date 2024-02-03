Beşiktaş Emlakjet maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 13-19 önde geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 33-41 önde tamamladı. Final periyoduna 50-70 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 83-73 galip ayrıldı. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu 20 sayı kaydeden Berk Uğurlu olurken onu 13 sayıyla Kyle Allman ve 12 sayı kaydeden Derek Needham takip etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

1. Periyot: 13 - 19

Devre: 33 - 41

3. Periyot: 50 - 70

Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56