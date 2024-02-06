Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise ikinci basamakta bulunuyor.

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İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrılmıştı.

Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA