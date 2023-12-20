Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 88-83 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında yeterince agresif olmadıklarını belirten Dusan Alimpijevic, şu sözleri kaydetti:

“Maçın ilk yarısında yeterince agresif değildik. Turnikeler canımızı yaktı. Ancak bu konuda agresif olmalıydık. Takımım ve oyuncularım için çok mutlu oldum. Türkiye ligindeki zor maçlardan sonra bu tür maçları oynamak kolay değil. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyum. Dışarıdan bakınca güzel bir maç olmadı ama kazanmak güzel. Ofansif ribaundlar önemliydi. O ribaundları toplama adına ortaya koyduğumuz istek galibiyet yolunda çok önemliydi.”