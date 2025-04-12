Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, eski başkanlardan Hasan Arat da konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Konuşma yaptığı sırada Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki müdahaleye dönüştü.

Bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

Güvenlik güçleri, araya girerek olayların daha da büyümesini engelledi.

Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı iptal edildi.

Arat: Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmeli

İptal edilen divan kurulunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4,5 aydan beri çok ciddi manevi saldırılar yapıyorlar. Her ortamda konuşuyorlar. Ben 'Beşiktaş'ın meseleleri burada konuşulacak dedim' ve hiçbirinize gelip konuşma yapmadım. Burada çok güzel bir mizansen hazırladılar. Normalde eski başkanlar ilk sırada konuşur. Beni özellikle 17. sıraya koydular. Geçen divan kurulunda sayın başkan, daha önceki başkan son derece ahlak dışı kelimelerden bahsettiler. Aileme ve ekmeğime laf uzattılar. Son derece ağır şeyler söylediler. Onlarla her türlü hukuki mücadelemi başlattım. Beşiktaş Divan Kurulunda bunların konuşulmasına müsaade edilmesi son derece manidardır. Bugün kendi korumalarıyla benim üstüme adam saldırtmaları tahammülsüzlüktür. Medeni şekilde geldim. Ama dayanamıyorlar, gerçekleri duymak istemiyorlar. Hırsları onları kör etmiş. İçindeki kin artık benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Şunu unutmayın: iftiracıların, pusucuların duaları kabul olmaz. Ben onların duasını istemiyorum. Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler.!

Arat, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ün derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Eski başkan olarak bugüne kadar konuşmadığını aktaran Arat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yaşananları söylemedim. Kulübümü rencide etmedim. Tahammül edemiyorlar. Zamanında bu insanlar Süleyman ağabeye 'Bonservisini vereyim, Fener'e gitsin' diyen bir divan başkanı. Tarih onları yargılayacak. Ben yaşananlardan camiam adına üzgünüm. Buraya geldiğim için mutluyum. Bugün burada yaşananlar Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim. Bu işten vazgeçmeyeceğim. Başkana 'Bugün bana yapılana sessiz kalırsan yarın aynısını sana yaparlar.' dedim. Buna sessiz kalınmaması lazım. Taraftarın ve camianın gerçeği görmesi gerekiyor. Bu bir oyundur. Senin beni kovalamaya boyun yetmez. Ama korumalarıyla saldırtmayı maharet biliyorlar. Hukuk önünde cezasını verecekler. Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir. Bu şekilde bir divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Paranla, pulunla öyle insanlara ahkam kesemezsin. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Hem küfür etti. Korumalarını önceden ayarlamışlar. Bana teke tek kimse gelemediği için. Arkadan saldırana 'kalleş' denir. Beşiktaş'ın bu kalleşlikleri artık unutması lazım. 'Hodri meydan' deyince dayanamadılar. 'Hodri meydan' diyorum, hadi herkes ortaya."

"Bana darbe işlemez"

Bir basın mensubunun elindeki kanı sorması üzerine Hasan Arat, "Bana darbe işlemez. Elimdeki kan oradaki şeyden olabilir. Burada Beşiktaş'ı üzdüler. Aynı numaraları Süleyman ağabeye yaptılar. Bu utanç onlara yeter. Soruyorlar 'Çocuklarına ne miras bırakacak?' diye. Benim adım yeter, onların paraları yetmez." yanıtını verdi.

Kurulda 45 dakikalık bir konuşma hazırladığını anlatan Arat, "Bütün her şeyi anlatacaktım. Ben istifa ettikten sonra ve etmeden bir ay öncesinde yaşanan her şeyi anlatacaktım. Bu makamı derhal terk etmesi lazım. Beşiktaş'ı bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok." dedi.

"Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim"

Arat, yaşananların ardından hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.

Hasan Arat, çok fazla kişiyi mahkemeye vereceğini belirterek, "Beşiktaş'tan adam gibi gitmek kötü mü? Veda etmek, taraftarla vedalaşmak yanlış mı? Bu koltuklarda ömür boyu mu kalacağız? Benim özel nedenlerim vardı ve ayrıldım. Neden linç etmeye kalkıyorsunuz? Bana kızması gerekenler gelip oy atan insanlar. Beni seven insanlar için bugün buraya geldim. Onlar benden bunu bekliyordu. Gerekeni avukatlar yapar. Ben zaten çok kişiyi mahkemeye verdim. Herkesle hukuk çerçevesinde mücadele edeceğim. Biz hukuka inanırız. Kaba kuvvet, korumalarla saldırma dönemi bitti. 10 bin liralık transferin bile takip edildiği dönemde bu paralar kaybolmaz. Her şey hesaplarla ve belgelerle ortadadır. Çatıda neden bu olmuş diyorlar? Hüseyin Yücel, kulübe 30 milyon avro para vermiş. 240 bin avroluk çatıya imza attığında mı yolsuzluk yapmış olacak? Bunlar acı şeyler." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı, "Kartallar yalnız uçar. O yüzden sen yükseldikçe oksijen azalır, başkaları o oksijenden dolayı düşerler ama kartallar yukarı çıkar." diyerek sözlerini tamamladı.

Adalı: Bu görüntüler Beşiktaş'a yakışmıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, divan kurulu toplantısında yaşanan olayların camiayı derinden üzdüğünü belirtti.

Adalı, şunları kaydetti:

"Camiamıza mutlu haberler verdiğimiz, bu olumlu gelişmelerin etkisiyle güzel geçmesini umduğumuz bugünü ne yazık ki burnumuzdan getirdiler. Bu görüntüler, bu yaşananlar Türk sporunun öncü kulübü Beşiktaş'a yakışmıyor. Biz, göreve geldiğimiz günden bu yana birlik beraberlik çağrısı yaparken, camiamızın artık yeni bir başlangıç yapması gerektiğini söylerken işte bu görüntüleri önlemeyi amaçlıyorduk. Beşiktaş camiası kolay günlerden geçmedi, hepimiz Beşiktaş'a yaşatılanlardan dolayı zorlu bir süreçteyiz ancak yeni dönemle birlikte bir an önce normalleşmek, enerjimizi Beşiktaş'ın başarısı için kullanmak durumundayız. Bizler, bireysel olarak bu psikolojiden kurtulmazsak, Beşiktaş'ı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarmak için gerekenleri yapamayız."

Beşiktaş Kulübü çatısı altında bir daha böyle bir olay yaşanmayacağını vurgulayan Adalı, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ı hepimizin bildiği, sevdiği, temsil ettiği kültürüne, değerler manzumesi olan kimliğine geri döndüreceğiz. Bunu birlik beraberlikle, camia olarak başaracağız. Bu tarz eylem ve söylemlerin Beşiktaş'ımıza en ufak bir getirisi yoktur. Verilmesi gereken bir karar, kesilmesi gereken bir ceza, alınması gereken bir aksiyon varsa gerekeni yüce Türk adaletinin kararlarından sonra hep birlikte yapacağız. Bugün yaşananların bir daha tekrarlanmamasını diliyorum."