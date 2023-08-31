İSTANBUL (AA) - Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal ve Milot Rashica'ya görev veren Güneş, Masuaku'nun yerinde Onur Bulut'u görevlendirirken, Amartey'in pozisyonunda Necip Uysal'a forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Onur Bulut'tan kurarken, orta sahanın merkezini Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'e teslim etti.

Güneş hücum hattında ise Milot Rashica, Jackson Muleka ile Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.

Rashica ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın yeni transferlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçta Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı galibiyet golünün pasını vererek siyah-beyazlıların İstanbul'a 3-2 galip dönmesinde kritik rol oynayan Beşiktaşlı oyuncu, Dinamo Kiev'le oynanan ikinci maça teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla hücum bölgesinin sağında başladı.

Ghezzal'ın yokluğunda bu sezon sağ açıkta oynayan Onur Bulut ise Masuaku'nun yokluğunda sol bekte görev aldı.

Lucescu ilk maçtaki kadroyu bozmadı

Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi.

Kaleyi Georgiy Bushchan'a veren Lucescu; savunma dörtlüsünü Oleksandr Tymchyk, Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak'tan oluştururken, orta sahada Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy'e forma verdi. Dinamo Kiev'in forvet hattında ise Vladyslav Vanat görev aldı.

Öte yandan az sayıda Dinamo Kiev taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.