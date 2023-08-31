İstanbul

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Beşiktaşlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana tedavileri süren Arthur Masuaku ile Daniel Amartey katılmadı.

AA