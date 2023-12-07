İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

4 futbolcu derbide forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi.