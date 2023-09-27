6. dakikada Emre Akbaba'dan aldığı topu sağ kanatta süren Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışında çaprazdan yaptığı vuruşta, top az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Orta sahada Gravillon’un baskısıyla topa hakim olan Belhanda'nın ceza sahası dışında uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Mert Günok'un uzanmasına rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Colley'in kale sahası içinde dokunduğu topu kaleci Vedat Karakuş çelerek gole izin vermedi.

17. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından Semih Güler'in kullandığı serbest atışta topa sahip olan Niang’ın ceza sahası dışından sert şutunda, yerden de seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

28. dakikada Svensson’un pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı’nın ceza sahasına girer girmez şutunda, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada Cenk Tosun’un sol kanattan ortasına Salih Uçan’ın ceza sahası içinde uçarak yaptığı kafa vuruşunda, Semih Güler kaleye giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

45+1. dakikada sol kanatta Masuaku'nun kaleci Vedat Karakuş'un kalesini terk etmesini fırsat bilerek yaptığı ortaya Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıyı Adana Demirspor 2-0 önde kapattı.

2. yarı

59. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Sol kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner sonrası arka direkte Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

68. dakikada Hadziahmetovic'in sağ kanattan kullandığı korner sonrası Cenk Tosun'un yaptığı kafa vuruşunda, top auta çıktı.

75. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan’ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Yusuf Sarı’nın vuruşunda, kaleci Ersin Destanoğlu yatarak ayaklarıyla topu çıkardı.

75. dakikada Adanaspor farkı 4’e çıkardı. Sol kanatta Nani ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ınşutunda, top kaleci Ersin Destanoğlu’nun solundan ağlarla buluştu: 4-0.

79. dakikada Beşiktaş maçtaki ilk golünü buldu. Kaleci Vedat Karakuş’un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Aboubakar, bu oyuncunun kalesinden uzaklaşmasını fırsat bilerek ceza sahası içi sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

86. dakikada Yusuf Sarı’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutu sonrası kaleci Ersin Destanoğlu’ndan seken topu önünde bulan Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un çıkardığı pasta topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, top ağlara gitti: 4-2.

90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ın sert şutunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Adana Demirspor müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

AA