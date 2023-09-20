Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, minyatür kale maç ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Club Brugge mücadelesi için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Belçika'nın Brugge kentine gidecek.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını maçın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nda TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

AA