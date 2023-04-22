İstanbul

14. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

19. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ile yaptığı verkaçta Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazda çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

36. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta Hadziahmetovic'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

44. dakikada Nathan Redmond'un ceza yayının sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

65. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sackey'in hatası sonucunda topun sahibi olan Cenk Tosun'un ceza yayı içinde karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'den döndü. Pozisyonu takip eden Redmond'un yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

69. dakikada Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in penaltı noktasının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın rakip oyuncuya baskısıyla kaptığı topun sahibi olan Aboubakar sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kamerunlu oyuncunun uzak köşeye yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

90+1. dakikada Valentin Gheorghe'nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Yenilmezlik serisi devam ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor deplasmanında kazandığı galibiyete yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

8 maçlık seride MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.

Redmond gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta son haftaların golcü isimleri arasında yer alan Nathan Redmond, Ümraniyespor'u da boş geçmedi.

25. dakikada attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren Redmond, biri kupa olmak üzere 6. gol sevincini yaşadı. Ligdeki ilk golünü Yukatel Kayserispor ağlarına atan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra İstanbulspor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında da peş peşe 3 gol kaydetti.

Trabzonspor maçını boş geçen Redmond, 1 maç aranın ardından gollerine devam etti.

Aboubakar gol sayısını 7'ye yükseltti

Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar, 71. dakikada attığı golle bu sezonki 7. golünü kaydetti.

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Kamerunlu oyuncu, ilk 4 maçını sessiz geçerken daha sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor (2) maçlarında peş peşe gol kaydetti. Golsüz beraberlikle sona eren Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayamayan Aboubakar 1 maçlık aranın ardından skor üretmeye devam etti.

Cenk Tosun yakaladığı fırsatları değerlendiremedi

Beşiktaş'ın golcü isimlerinden Cenk Tosun, yakaladığı iki net fırsatta kaleci Orkun Özdemir'i geçemedi.

Siyah-beyazlı oyuncu 19. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemezken 65. dakikada savunmanın hatasıyla bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Herkesin gol olmasını beklediği pozisyonda Ümraniyespor kalecisi Orkun yaptığı hamleyle topun kaleye girmesine izin vermedi.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Cenk 74. dakikada yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.

Mustafa Er ilk maçını kaybetti

Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'la yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Mustafa Er yeni takımıyla ilk maçını kaybetti.

Bu sonucun ardından son 4 maçında 2'şer galibiyet ve beraberlik alan Ümraniyespor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

AA