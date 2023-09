Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair açıklamalar yaptı. A Spor'un canlı yayınında, başta stat isim sponsorluğu olmak üzere, Sergio Ramos transferi, yönetici Serhan Çetinsaya'nın istifası ve Gökhan İnler hamlesi gibi birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar:

"Öncelikle Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızla Down Sendromlu Futsal Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Kadınlarımız bir yerden Down Sendromlu kardeşlerimiz bir yerden başarıdan başarıya koşuyorlar. Milli sporcularımıza ve teknik ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum.



Transfer dönemi son derece yoğun geçiyor. Gece-gündüz, cumartesi-pazar demeden kulüp yönetmek çok farklı bir şey.



“Ramos konusunda verdiğim karar doğru karardı”



Ramos’u herkes transfer etmek ister ama gerçeklerle yaşamak zorundasınız. Ramos geldi de almadık mı? Vergileriyle beraber iki yıl için 50 milyon avroluk bir yük vardı. Serhan Çetinsaya’ya limitlerimizin 1 ile 3 milyon avro arasında olduğunu üstüne de sponsor desteği olursa başımla gözüm üstüne dedim. Ramos için kimse sponsor olmadı. Sponsor olmadığı zaman 19 milyon avroluk bir kaynak bulmalıydık. Her kulüp birtakım oyuncuları transfer etmek ister. Bu transferi yaparak paraları başka bir başkana ödetebilirsiniz ama ben böyle bir şey yapmam. Beşiktaş, onuruyla gururuyla ayakta kalsın istiyorum. Gerçeklerden uzaklaşıldığında kalp, gönül kırılıyor. Benim verdiğim karar doğru bir karardı. Konu Beşiktaş’ın geleceğiyse egoma sahip çıkmasını bilirim.



Serhan Çetinsaya’nın istifa nedeninin özel işleri olduğunu düşündüm. Sonra Ramos ve başka konular olduğu yönünde bir algı oluştu. Kardeşimin bu algıyı oluşturduğunu düşünmüyorum. Yönetim Kurulu listesi yaparken genç isimlere ağırlık verdim. Çetinsaya’ya tecrübe kattığımızı düşünüyorum. Keşke biraz daha kalsaydı. Maddi ve manevi olarak kendisi çok koşturdu. Büyük ölçüde bitmiş olan Zaynutdinov transferinde kendisini görevlendirmem onunla ilgili düşüncemin göstergesidir. Serhan bizim kardeşimiz. Ramos konusunda kendisinin bir hatası yok. Nihai kararı Beşiktaş’ın geleceğini düşünerek ben verdim.



“Türk futbolunda armut piş, ağzıma düş anlayışının sonucu ortadadır”



Türk futbolu adına konuşmam gerekirse yapılan transferleri doğru bulmuyorum. Kulüplerin geleceklerini ipotek altına alan banka yapılandırmalarının ve vergi aflarının sonu yok. Süper Lig’de maksimum bütçe 25 milyon avro olmalı. Gelir ve giderler dengelenmeli. Bunu yapmazsanız ya kulübü borca sokarsınız ya da taşınmazları tehlikeye atarsınız.



Hep birlikte limitleri düşürmemiz gerekiyor. Kaliteyi ve iyi futbolu teknik kadrolarımızla kovalamalıyız. Armut piş, ağzıma düş anlayışının sonucu ortadadır. Arabistan nedeniyle rakamlar ikiye katlandı. Transferlerin geç olmasının bir sebebi de oyunculara o bölgeden teklif gelmesi. Transferde oyuncunun gönlü olacak ve ailesi kabul edecek. Bir de başımıza menajerler çıktı. Bunları bir araya getirmek zaman alıyor. Biz de hızlı şekilde transfer yapmak istemedik. Bekleme nedenlerimiz oyuncuların iyi olmaları ve bizden beklentilerinin fazla olmasıydı.



“Transferler herkesin onayı ve el birliğiyle yapıldı”



Scout ekibimiz var. Sportif Direktörümüz de vardı. Ceyhun Kazancı’ya teşekkür ediyorum. Kendisi çok bunaldı ve çok üzüldü. Hakkını helal etsin.



Transferler benim ve teknik kadronun da içinde bulunduğu bir sistem dahilinde yapıldı. Gidecek ve gitme ihtimali olan oyuncular belliydi. Yerine alacaklarımız da belliydi. Transfer konusunda araştırmalar yapılıyor. Birkaç isim bizden hocaya öneriliyor. Hoca da bir iki oyuncu öneriyor. Sonrasında işin ekonomik boyutuna geçiliyor. Hocamızın istemediği bir oyuncunun takımda olduğunu düşünmüyorum. Transferlerde bazen ilk tercihlerimizi alabildik, bazen de ikinci tercihlerimizi. Anlayışlı ve işin ekonomik boyutuna da dikkat eden bir hocamız var. Transferler herkesin onayı ve el birliğiyle yapıldı.



“Federasyon yapılan transferleri denetlemeli”



Başkasının eviyle ilgili yorum yapmayı doğru bulmam. Ama kulüplerimizin transferlerde söyledikleri rakamlar doğru değil. Bu rakamlar doğru ve ödenebilir rakamlar değil. Bu transferlerin yapılabilmesi için mal mülk satmak gerekir. Biz geldiğimizden beri bir çivi bile satmadık aksine üstüne eklemeye çalışıyoruz.



Ortada bir tuhaflık var. Federasyon bunların detaylarına inmeli ama polis değilim ki diyor. Vergi dairesi suçüstü yaparak mı vergi alıyor? Vergi dairesi anlat diyor. Bu kadar paranın vergisi ödendi mi diyor. Federasyon bunları basit bir şekilde tespit edebilir.



Şimdi yeni moda çift sözleşme. Ben yapmadım, yapmayacağım. Oyuncunun parası ödenmediğinde ve oyuncu UEFA’ya gittiğinde Avrupa’dan men olma tehlikesi var. TFF kurallarına göre de iş küme düşme cezasına kadar gidebilir. Ben hileli bir kağıtla anılmak istemedim. Ramos’u alacak olsak çift sözleşme yapmak zorunda kalacaktık. Bu paralar ödenmediği takdirde kulübün düşebileceği durum altından kalkılabilir gibi değil. Ben transferlerde yanlış bir şey yapmadım.



Transfer çalımı diye bir tabir var. Çalım sahada atılır. Biz kimseye transfer çalımı atmadık. Transfer çalımıysa Rosier, Gedson ve Ghezzal transferleri çalım olarak adlandırılabilirdi. Ama biz olaya böyle bakmadık. Biz bu oyuncuları çok istedik ve aldık.



“Yüzde 99 şampiyon biziz”



Rashica transferinde bir rakibimizden son dakika hamlesi geldi. O sırada bir yemekteydim ve bu nedenle kötü bir gece geçirdim. Uçak, gece 01.00'de zor kalktı. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Uçak üç saat geç kalktı. Menajeri oyuncuya baskı yaptı. Menajere de büyük baskı yapıldı. İyi ki Rashica’yı aldık. Bu işler parayla olmuyor. En iyi takıma sahibiz. En iyi hocamızın yönetiminde Beşiktaş oynuyor. Hocamız bu performansların üstüne ekleyerek devam edecektir. Yüzde 99 şampiyon biziz. Son gülen iyi güler, hep bunu söylüyorum.



Deniz Türüç değerli bir oyuncu ama kendisi için girişimde bulunmadık. Umut Meraş, takımda az yer bulacağını düşünerek gitmek istiyor. Gitmek istediği kulübün başkanı beni aradı. Umut Meraş bize milli takım performansıyla geldi. Bu sezon çok maç yapacağımız için takımda kalmasını isterim. Umut Meraş, beklediğimiz performansı bu sezon gösterebilir.



Yabancı oyuncu kontenjanımız şu an için dolu. Herhangi bir yabancı oyuncumuz bir şekilde giderse yerini hemen doldururuz. Şu an elimizdeki oyuncuların verimlerinden memnunuz. Bana göre transfer tamamlandı.



Gökhan İnler’le görüştüm. Gökhan’ın Avrupa futbolunda önemli bir yeri var. Birçok oyuncuyu tanıyor ve yabancı dili çok iyi. Kendisi bizde jübile yapmak istediğini ifade etti. Takımda ağabeylik yapacak bir kişi arayışımız vardı. Gökhan İnler’in bu sezon oyunculuğundan gelecek sezondan itibaren futbol bilgisinden faydalanmak istiyoruz.



Stadımızın yeri çok kıymetli. İstanbul güzel bir şehir. İstanbul’un göbeğinde Beşiktaş var. Beşiktaş’ın göbeğinde boğaza nazır stadımız var. Stadımıza paha biçilemez. Bunu dünyaya göstermek ve unutturmamak amacıyla federasyonun stadımızı Avrupa finallerine aday göstermesi doğru bir iştir. Umarım kabul görür ve stadımızda Avrupa finali oynanır.



Stadımızın aday gösterilmesi hoşuma gitti. Federasyon başkanının bunu yakınlaşma malzemesi olarak kullandığını düşünmüyorum. Başkan gereğini yapmıştır. Bu stadı önermemek hata olur zaten. Federasyondan dalları gördük de zeytini göremedik.



“Stat isim sponsorluğunda Beşiktaş’ın adına yakışır bir markayla yola devam edeceğiz”



Stat isim sponsoru konusu bu hafta sonuna doğru tamamen çözülür, en kötü gelecek hafta sonuçlanır. Beşiktaş’ın adına yakışır bir markayla yola devam edeceğiz. Sponsorluk konusunda Serhan Çetinsaya’nın da emekleri oldu. Stat sponsorluğunun gecikme sebebi biraz da Çetinsaya'nın yurt dışındaki arayışlarıydı. Her şerde bir hayır vardır. Şu andaki isim çok daha güzel ve iyi olacak. Taraftarımız huzur içinde olsun bu işi hallettik. Rakiplerimizden aşağı değil, üstünde bir rakama anlaşacağız.



Beşiktaş’ın diğer reklam alanları için zaten diğer markalarla anlaşmalara varıldı. Çoraplara kadar sponsorlarımızı bulduk. Stadın da adını en kısa zamanda koyacağız. Gelişigüzel markalarla birleşmek ayrı bir şey. Markalar Beşiktaş’a yakışmalı. Stat isim sponsorluğunun gecikmesinin Beşiktaş’a zararı yok.



Kimsenin benimle şahsi bir hesabı yok. Beşiktaş taraftarı bana baskı yapabilir. Talisca’yla güzel anılarımız oldu. Takımı vermek istemiyor. Birden bire yazıldı. Hocamızın onunla konuşması sohbetten ibaretti ama farklı yerlere çekildi. Transfer için önce kulübünden izin istedik ama kulübü Talisca’yla yola devam ediyoruz diye cevap verdi. Bu cevaptan sonra Talisca’yla görüşmemiz yakışık alır mı? Taraftar istediği için biz kapıyı çaldık ama ev sahibi e kirada dedi. Onu transfer etmek inşallah bana nasip olur. Onu getirmek bir hayal değil istek. Hal böyle iken hala bunların kamuoyunda yazılıp çizilmesinde art niyet arıyorum.



Rıdvan Yılmaz geçen sezon takımında 15 maç oynadı, 916 dakika süre buldu. Kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu sene Rıdvan takımında daha fazla süre alacaktır. Onun başarısıyla gururlanırız. Sonraki satışından da pay alacak olmamız önemli.



Gedson Fernandes’le sözleşme yeniledik. Bizim gönlümüz onda, onun gönlü bizde. Bir gün gitmek isteyebilir. Benim dönemimde olmasın ama satışı söz konusu olursa Türk futbol tarihinin en büyük satışı olur.



Ghezzal ve Mert Günok, geçen sezon şampiyonluğu kaybetme sebeplerimizdir. Mert ve Ghezzal olmayınca belimiz büküldü. Futbolda bunlar var. Ghezzal’ın durumunu iyi görüyorum. Ayak tabanı altında düğme gibi bir rahatsızlığı var. Bu durum onu çok zorladı. Dün hazırlık maçında Ghezzal’ı izledim, Rebic de müthişti.



Cenk Tosun ve Salih Uçan bizim çocuklarımız. Transfer dönemi bitsin, limitlere bakalım dedik. Bizde hak yemek olmaz. Cenk’e kapı açan başkan benim. Benim de başkanlık hakkım var. Salih’e karşı diğer oyuncularımıza nazaran bir tık daha fazla sevgim var. Kendisini oğlum gibi görüyorum. İki oyuncumuzun da bizimle anlaşmamaları mümkün değil.



Kongre Üyelerimizi Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na bekliyoruz”



Cumartesi günü Divan Kurulu Toplantısı’nı, Pazar günü de Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştireceğiz. Divan Kurulu Toplantısı’nda tüzükle ilgili açıklamalarda bulunacağım. Yürürlükte olan spor yasasının gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Keşke bu yasa meclisten geçerken maddeler tüzüklere aynen işlenir şeklinde bir ifade kullanılsaydı. Maddeleri tüzüğümüze işleyemezsek amatör branşlarımızın faaliyetleri sonlanabilir. Kongre Üyelerimiz gelsinler ve maddeleri geçirelim ki ileride sıkıntı yaşamayalım. İki-üç maddeyle ilgili ayrıca tartışmalar olabilir. Divan Kurulu Toplantısı’nda birçok konuyla ilgili açıklama yapacağım.



40 bin liralık cezalar 400 bin lira oldu. Bir ayda üç kere ceza aldım. Bu ceza ağzını açma, ağzını açarsan cezayı yapıştırırım demektir. Hakaret ve çirkin ifade olmadıkça konuşma hakkı engellenmemeli. Bu uygulamayı doğru bulmuyorum.



“Bizim dışımızda haksızlığa uğramış olsalar bile kimsenin konuşmaya hakkı yok”



Galatasaray-Trabzonspor maçı oynandı. Ertesi gün Trabzonspor Başkanı, maçtan sonra Galatasaray Başkanı açıklamalar yaptılar. Silahlarına erken davranan kovboy gibiler. Herkes ağlıyor. Ya herkesin ayağına vuruluyor ya da bazıları tedbir amaçlı bağırıyor. Federasyonla kavgalısın diye eleştiri alıyorum, sonra masaya vursana diyorlar. Bu işi nasıl toparlayacağız?



Bizim dışımızda haksızlığa uğramış olsalar bile kimsenin konuşmaya hakkı yok. Hakemler yenilensin dedik. Hakemler gitti, bunlar hakemler niye gitti, geri geldiklerinde de iyi ki geldiniz dediler. O günlerde ağızlarını açmayanlar şimdi ilk günden kovboy gibi silah çekiyorlar. Hakem camiasında biraz eskiler biraz da yeniler kaldı. Tam temizlik için cesaret gösteremiyorlar. Bu yaşananlardan sonra hakem konusundaki tavrımız nedeniyle cezalandırıldığımızı düşünüyorum.



“Birileri git dedi diye görevimden ayrılmam”



Olağanüstü kongre ajandamda yok. Buraya gelmek istedim, üyelerimiz de beni tercih ettiler. Bu şekilde de görevimden ayrılırım. Birileri git dedi diye gitmem. Fuat Çimen, geçen seçimde aday oldu ve yarıştık. Seçimden sonra da kulübe ve bana zarar verecek söylemler içinde olmadı. O günlerde ortada olmayanlar güven sorunu var diyerek ve benim yöneticilerimi arayarak hiziplik yapmak istiyorlar. Bunu yaparak Beşiktaş’a zarar veriyorlar. Ben camiada güvensiz bir ortam görmüyorum. Beni eleştirecek kişi yüksek ücretli transfer yap ya da gençlerle oynayacak dese anlarım. Kendilerini bağlamamak adına tatlı su kurnazı gibi ortadan konuşuyorlar. Ne kadar çok başkan adayı olursa o kadar iyi olur dedim. Bu camiada çok kaliteli insanlar var, gelsinler aday olsunlar.



Birlik ve beraberlik istiyorum. Şampiyonluk için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Önce takımı şampiyon yapalım, sonrasına bakarız. İyi bir takıma sahip olduğumuzun altını çiziyorum.



Kongre Üyelerimiz, lütfen Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılsınlar.



Ara transfer döneminde yaptığımız transferler ortada. Gelenler gidenler belli. Transfer yapılmamış gibi hava yaratarak camianın moralini aşağı çekmeye çalışanlardan Allah kulübümüzü korusun.”