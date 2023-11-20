Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş JK'da başkan adaylığını açıklayan ve seçim çalışmalarına başlayan Serdar Adalı, bu sabah Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Anadolu’nun her yerindeki genç yetenekleri keşfetmek adına "Beşiktaş Akademiyi genişleteceğiz" her şehirde futbol okullarımız olacak" dedi.

Başkan adayı Adalı, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu futbol okullarının içinde olduğu amatör altyapı takımları kurulacak ve Beşiktaş’ın geleceği gençler, yarışmacı kimlik kazanacaklar. Bunu Avrupa’da da hayata geçireceğiz.

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız.

Sırf isim diye ihtiyacımız olmayan bir oyuncuyu almayız. Beşiktaş’ın bu duruma düşmesinin nedeni bu. Bu sene, son yılların en kötü kadro mühendisliği yapıldı. Hiçbiri kötü futbolcu değil ama yanlış planlama yapıldı. Örneğin Afrika Kupası. Bu şekilde planlama yapılmaz.

Tribünlere oynamak için sosyal medyada yazmadım yanlışları, Ahmet Nur Çebi’nin yüzüne söyledim.”

Ardından Denizli Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği programda, taraftarlarla buluşan Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son dönemde maddi manevi büyük bir erozyona uğradık. Maddi kısmı bir şekilde çözülür ama manevi kısmı beni çok üzüyor."

"Rıza Çalımbay ile devam edeceğiz"

"Rıza Hocamız bu camianın yetiştirdiği önemli isimlerden. Keşke Şenol Hoca bıraktığı zaman göreve başlasaydı. Rıza Hoca başlamadan birkaç hoca ile görüştük ama şimdi Rıza Çalımbay ile devam etmeyi düşünüyoruz."

"Deplasman tribününün yerinden memnun değiliz"

"Statta yapılacak şeyler belli. Anıtlar Kurulu, çivi bile çaktırmaz ortada söylenen bazı projelere. Kale arkasının kapasitesinin, koltuklar kaldırılarak artırılması mümkün. Deplasman tribününün yerinden memnun değiliz. Onun çözümü belli; deplasman tribününü ikiye bölerek deplasmana gelen taraftarın sesini azaltabiliriz.

Mevcut kadro ile yola devam etmek zorundayız. Nokta transferlerle takımı yukarı taşımak zorundayız. Bunu Rıza Hoca ile de konuştuk. Başarısız bir takımdan kimse transfer yapmak istemez. Bu yüzden elimizdeki kadronun değerini yükseltmemiz gerekiyor."

"Federasyon başkanını stada sokmayacağız"

"2-3 gün içinde yönetim kurulumuzda yer alan isimleri açıklamaya başlayacağız. Hiç şüpheniz olmasın; Beşiktaş için en iyi yönetim olacak.

Parmak hadisesinin öncesi var; vurma olayı var. Onun cevabı verilse parmak sallama gerçekleşmezdi. Beşiktaş’tan özür dilemedikçe federasyon başkanını stada sokmayacağız.

Hakem hatalarına da değinen Adalı, "Beşiktaş’ın hakkını korumazsanız sesiniz çıkmıyor diye daha da üstünüze gelirler" ifadelerini kullandı.

Bana bugün “Onun devamı, bunun devamı” dedikleri her insana karşı seçime girmişim. Matruşka sözüne de çok üzülüyorum. Beşiktaş bir tanedir. O onun adamı, bu bunun adamı demek doğru değildir" diyerek sözlerini noktaladı.