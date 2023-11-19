Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, Sakarya Beşiktaşlılar Derneği'nde Beşiktaşlılar ile bir araya geldi. Adalı, Sakarya’da hedefleri ve projeleriyle ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba’nın memleketi Sakarya’da aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum diyerek sözlerine başlayan Adalı, "Gönül isterdi ki, Beşiktaş'ımızın içinde bulunduğu bu kötü durum olmasaydı ve daha mutlu bir vesileyle huzurlarınızda olsaydım. Maalesef camiamız son senelerin en büyük maddi ve manevi erozyonunu yaşamakta. Bizim de tek amacımız ve aday olmamızın en büyük sebebi bu durumu tersine çevirmek ve Beşiktaş'ımızı en kısa zamanda layık olduğu yere getirmektir" diye konuştu.

“Önce sportif, sonra mali başarı gelecek!”

Beşiktaş’ın mali yapısı ve borçluluk durumuyla ilgili gelen bir soru üzerine Serdal Adalı, Beşiktaş’ın ne kadar borcu ve ödemesi var hepsine tamamıyla hakimim. Genel kurul uygun görür de başkan olursam 4 Aralık günü uygulamaya koyacağımız planımız hazır.



Ama ilk önce futbol takımını ayağa kaldırmamız lazım. Okuyoruz, görüyoruz her yerde ufuktaki projeler konuşuluyor. Ama en önemlisi sportif başarı. Mehmet Ozdilek’le birlikte Rıza hocayla konuşup ilk bu işi çözeceğiz. Biz bu camiayı tekrar havaya sokarsak stat gelirlerinden puan gelirlerine, Avrupa kupası gelirlerinden sponsorluklara, ürün satışından yeni projelere hepsi birbirini tetikleyerek artmaya devam edecektir" dedi.

Euro ile borçlanılan bir sistemde borcu azaltma adına planı sorulan Adalı, soruyu "Bununla ilgili bir gayrimenkul geliştiriyoruz. Ben hiçbir şekilde ayakları yere basan bir proje olmadan kimseye bir şey sunamam. Göz boyamak için hayali proje üretemem. Bir Ankara seyahatim olacak, akabinde tüm detayları sizinle paylaşacağım" diye cevapladı.

"Beşiktaş taraftarını hiçbir yerde asla yalnız bırakmayacağız"

Deplasman maçlarıyla ilgili siyah-beyazlı taraftarlardan gelen, "Deplasmana giden taraftar çok eziliyor, burada deplasmana giden taraftarlarımızın evlerine mutsuz dönüyorlar, bu konuda bir planınız mevcut mu?" sorusuna ise başkan adayı Adalı, "Rahmet eylesin Yaşar müdürümüz vardı. Rahmetli olmadan önce görevi buydu. 1 gün önce deplasmana gider güvenlik kurulu toplantılarına katılırdı. Otobüs plakaları, kaç kişi gelecek planlardı. Bunun için yönetim kurulundan ya da dışarıdan bu işlere bakacak bir kişiyi görevlendirmek istiyoruz. Meali şu, Beşiktaş taraftarını hiçbir yerde asla yalnız bırakmayacağız." diyerek sözlerini noktaladı.