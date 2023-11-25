Beşiktaş Kulübü'nde başkan adayı Serdal Adalı'nın, 26 Kasım Pazar günü (yarın) yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Ankara'da ilk durağı Anıtkabir oldu.

“Ankara bizim icin bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir." diyerek sözlerine başlayan Adalı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir.

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük coşku ile kutladığımız bugünlerde, cumhuriyetimizin her daim izinde 120 yılı geride bırakan Beşiktaş JK’nın Başkan Adayı olarak huzurunuzda bulunmak, tarif edilemez bir onurdur.

Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkilaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz.” ifadelerini kullandı.