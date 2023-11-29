Beşiktaş'ta Başkan Adayı Serdal Adalı, bir otelde düzenlenen basın toplantısında Master Planı adı altında 5 büyük projesini kamuoyuna çıkladı.

Adalı, "İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede yer alacak Beşiktaş gayrı menkul projesini hayata geçiriyoruz. Yarım milyon m2'lik ağaçsız, eski bir maden arazisinin Beşiktaş'a kazandırılması için devletten onayımızı aldık, arsa sahipleriyle ön anlaşma yaptık. Buraya yapılacak gayrimenkullerle 200 Milyon Euro elde edilecek.

Banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Komşu mesafede 70-80 m2'lik alan var. Bu alanı da projeyi de alırsak, faiz yükünden kurtulacağız. Bu projenin geliştirilmesinde başta Serhan Çetinsaya olmak üzere, tüm Beşiktaşlı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu gelirin transfere harcanmamasını teminat altına almak zorundayız. Tüm geliri kulübün kasasına girmeden bankalara gitmesi konusunda planladık. Bu projeyi 4 yılda tamamlayacağız." diye konuştu.

Serdal Adalı'nın açıkladığı Master Planı'nın detayları şöyle:

Stadyum Projesi

Seyirici kapasitesi 9.836 kişi artacak! Seyirci maçı güvenli şekilde izleyecek!

"Stadımızın, Yeni Açık Tribünü’ nde uygulayacağımız, “Safe Standing Sandalyelerimiz ” ile kapasitemizi artıracağız. Böylelikle, 9836 bilet daha satarak, gücümüze güç katacağız. Stadımızda yapacağımız bir değişiklik daha; Misafir takım tribününü iki kat olarak kurgulayarak, alanı daraltacağız. Bu daralmayla birlikte, misafir takımın sesini daha da az duyacağız. Ayrıca, güvenlik önlemleri kapsamında, rakip tribüne ses yutucu şeffaf panel konumlandıracağız. Yeniden desibel rekoru kırmaya var mısınız?"

Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi

"Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizi Beşiktaşımıza kazandırıyoruz. 88 bin m2’lik alanımıza ek olarak, arazimizin yanındaki 88 bin m2’lik alanı da tesislerimize dahil ederek, “Serpil Hamdi Tüzün Futbol Akademisi” projemizi hayata geçiriyoruz. Tesislerimize, 3 yeni antrenman sahası daha kazandırarak, Mehmet Özdilek Hocamızın liderliğinde altyapımızı hızla güçlendireceğiz."

Şan Ökten Amatör Branşlar Merkezi

"Fulya ’da anlaşmasını yaptığımız alanda, Şan Ökten Amatör Branşlar Merkezi kuruyor, amatör branşlarımızı tek bir çatı altında topluyoruz. 12 bin m2 çok amaçlı spor salonumuzu hizmete açıyoruz. Ayrıca, teknolojinin tüm yeniliklerinden faydalanarak, Beşiktaş LAB Kliniği ve Altyapı / Profesyonel sporcularımız için sporcu sağlığı merkezi oluşturuyoruz. Akademisyen ve uzman antrenörlerden oluşturulacak heyetle, U15’ten itibaren genç yeteneklerimizin fiziksel gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Tüm sporcuların mevcut performanslarının takibi ve geliştirilmesi yönünde profesyonel adımlar atılacak. ‘Yeni transfer ’ sürecinde, sağlık kontrolleri ve performans ölçümleri günümüz dünya devlerindeki ölçütler baz alınarak asla riske edilmeyecek formasyona getirilecek."

GAİN Akatlar Spor Park

"Dijital İçerik Platformu GAİN MEDYA’ nın Ana Sponsorluğu ’ nda, gerekli izin ve onayların alınmasının hemen ardından, Akatlar Spor Kompleksi Dönüşüm Projesi’ ne başlıyoruz. GAİN Akatlar Spor Park Kompleksimizde, Basketbol takımımız başta olmak üzere, salonumuzu 30 bin m2 ve 12bin seyirci kapasiteli, antrenman salonumuzu ise 5 bin m2 alanda yeniden hizmete açıyoruz. Aynı Komplekste, ayrıca, açık-kapalı etkinlik alanları, performans sanatları merkezi, dijital içerik stüdyoları, restoranlar, açık-kapalı havuz, ticari üniteler, tenis kortu, basketbol ve futbol sahası yer alıyor olacak."

Beşiktaş Gayrimenkul Projesi

"Dünyanın en güzel şehri İstanbul’da havaalanına ve şehrin merkezi bölgelerine 10 dakika uzaklıkta, yaşam kent projemizi hayata geçiriyoruz. Orman arazilerine sınır yarım milyon m2 alana kurulacak olan, Beşiktal Ekolojik Kent içerisinde, sosyal ve sportif alanlar, Beşiktaş Göleti , Beşiktaş Okulu ve restoranların yanı sıra 380 villa projesi yer alacak. Arsa verimliliği, su kaynakları, güneş enerji santrali ile %100 ekolojik olan projemiz, şehrin deprem riski en az olan bölgesinde yer alıyor."