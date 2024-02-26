Müsabakaya; Çağla Akın, Wilma Salas, Jovana Brakocevic, Emily Maglio, Bengisu Aygün, İdil Naz Başcan, ve Gizem Güreşen (L) ile başlayan Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı; 25-17, 25-18 ve 25-9’luk set sonuçlarıyla salondan 3-0 galip ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun
Beşiktaş Ayos: Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Naz Başcan, Maglio, Çağla Akın (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Sude Naz Uzun, Plak, Hilal Kocakara)
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Rahimova, Eylül Durgun, Strunjak (Selin Nevruz, Alara Altundağ, Leban, Buse Özden, Elif Boran, Sıla Saraçbaş)
Setler: 25-17, 25-18, 25-9
Süre: 63 dakika (21, 23,19)Kaynak: AA