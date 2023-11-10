Grubun ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı ekip son sırada kaldı. Gruptaki 2 galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde eden Bodo/Glimt ise puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci oldu.

Bailly maçı tamamlayamadı

Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Eric Bailly, Bodo/Glimt maçında 28 dakika görev yaptı.

Maçın henüz başında kafasına sert bir şut isabet eden siyah-beyazlı oyuncu, 23. dakikada kendini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği Bailly oyundan çıkarken yerine Daniel Amartey müsabakaya dahil oldu.

Burak Yılmaz'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Daniel Amartey'in hatası sonrası yenilen gol sonrasında teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Bir süre Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, zaman zaman "Hırsız Burak", "Burak dışarı" diye bağırdı. Öte yandan Beşiktaş taraftarı devre arasında takım soyunma odasına giderken yuhalayarak protesto etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından da protestolarına devam etti ve "Formayı çıkarın" diyerek tezahürat yaptı.

Tayfur Bingöl ilk golünü attı

Bodo/Glimt karşısında Beşiktaş'ın golünü atan Tayfur Bingöl, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Daha önce grupta oynanan 3 maçta da forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, ilk maçında şık bir gol kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Tayfur 80. dakikada ise sarı kart gördü.

Gedson da sakatlar kervanına katıldı

Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle oyundan çıkan bir başka oyuncu da Gedson Fernandes oldu.

73. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde bir pozisyonda aksayan Gedson Fernandes daha sonra sağlık heyetinin kulübeye işareti sonrasında oyundan çıkarken yerine Salih Uçan girdi.

Necip Uysal kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta 90+3. dakikada Necip Uysal kırmızı kart gördü.

47. dakikada ilk sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu 90+3. dakikada Zugelj'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Necip Uysal kartın ardından oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarlar tecrübeli oyuncunun lehine tezahürat yaptı.