Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı; Beşiktaş Futbol Gelişim Direktörü Halim Okta ile Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlu Yardımcısı Yasin Sülün izledi.



Siyah-beyazlılar müsabakaya; Toprak Adatepe, Yılmaz Efe Gerçek, Yağız Baran Kaya, Efe Kırcı, Alper Bahar, Musab Çakıroğlu, Hürkan Aktaş, Yağız Karabulut, Efe Pırasoğlu, Yiğit Kabaktaş ve Ahmet Arif Beceren ilk on biriyle başladı.



Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride geçen Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini; Kerem Sırmalı ile Yağız Karabulut kaydetti.