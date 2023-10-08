Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Tekniğin, taktiğin dışında tamamen oyuncu reaksiyonuna bağlı maç oynayacaktık. Oyuncuların bu şekilde tepki vermesini ve maça asılmalarını bekliyordum. Bugün tamamen duyguyla oynanan bir maçtı. Ben de iki günde çok teknik taktik bir şey yapmadım. Futbolun yürekle oynanacağını söyledim. Oyun olarak yeterli değil, daha zor maçlarımız var. Önümüzde uzun bir maraton var, geliştireceğiz, çalışacağız. Sonraki maça 15 günümüz var. Daha iyi bir şekilde taraftarlarımızın hislerine tercüman bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncular da bunu istiyor. Bugün başladık, inşallah devamı da güzel olur." diye konuştu.

Her zaman kazanmak istediğini vurgulayan Burak Yılmaz, "Ben futbolculuğumda da böyleydim. Her zaman kazanmak istiyorum. O yüzden kenarda çok aktif ve enerjik oluyorum. Arkadaşlarımıza duygumu geçirmeye çalışıyorum. Onların da duygumu aldıklarını hissediyorum. Benim hayatım böyle ortamlarda, kaosun içinde ve kendimi ispat çabasıyla geçti. Bu ortamlara yabancı değilim. O zaman futbolu kendim oynuyordum, şu anda futbolcu kardeşlerimizin elinde. Ben onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Öyle zamanlar olacaktır, bunların üstesinden de gelmiştir. Bugün galibiyet var, taraftarın Cenk'i çağırmaları, Cenk'in penaltıyı bırakması bütün bunlar harika bir şey. Böyle bir ortamda maçı kaybedebilirdik de. Burada önemli olan oyuncularımızın verdikleri reaksiyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Galatasaray derbisi için ise "15 gün var, hazır olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Taraftarların maç başında futbolcuları protesto etmelerine değinen Yılmaz, "Taraftar döver de sever de. Sert dövüp, güzelce sevdiğini gördüm. Oyuncularla taraftar arasında problem olduğunu düşünmüyorum. Taraftarın tepkisi varsa buna kulağımızı kapatamayız. Bunu lehimize çevirebiliriz sahadaki mücadelemizle. Buna kayıtsız kalamayız." şeklinde konuştu.

"Her tercihe saygım sonsuzdur"

Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki görev süresi ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Başkanımız yarın gelip 'Burak teşekkür ederiz' dediği zaman kalkar, sarılır vedalaşırım ve gönül koymadan giderim. Benim her tercihe saygım sonsuzdur. Bugün böyle bir tercih oldu. Uzun vadeli bir şey konuşmadık. Bu maçtan sonra her şeyin konuşulabileceğini düşünüyorum. Şu anda 1 günlük verildi bu görev. 2-3 gündür layıkıyla yaptığını düşünüyorum. 1 aysa 1 ay, 1 seneyse 1 sene hiç problem yok. Kontratla alakalı, ne kadar kalmakla alakalı en ufak soru işareti yok. Ne kadar derlerse buradayım, 'git' dediklerinde giderim."

Burak Yılmaz sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın durumunun yarın çekilecek MR sonrasında belli olacağını söylerken, taraftarın kendisini tribüne çağırmasıyla ilgili, "Her duyguyu anlatmaya kelimeler yetmiyor, gerek de yok. Bazı şeyler çok ortada ve çok net. Benim ne hissettiğimi sizin de hissettiğinizi düşünüyorum." dedi.

"Dün gece hiç uyumadım"

Görevinden ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'in hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yılmaz, bugün duygusal bir gün yaşadığını belirterek, "Ben dün gece hiç uyumadım. Bugün asıl olay otobüse binince oldu. Hocanın yerine oturdum. Hocanın odasına geçirdiler beni. Hocanın yerine de oturunca bazı şeyler kafama dank etti. Bugün bayrağı ondan aldım. İnşallah onun kadar başarılı olabilirim ve Türk futbolunda en tepeye onun gibi çıkabilirim. Ondan almak ayrı bir güzeldi. Bugün çok duyguluydum. Otobüse binince kötü oldum. Belli etmemeye çalıştım. Bütün duyguları bir arada yaşadığım bir gün." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Güneş'in oyuncularla problem yaşadığı yönündeki bir soruya, "Şenol Güneş hayatı boyunca oyuncu ilişkileriyle bilinen biri. Bunun içinde ben de varım. Kendisi 'bunlarla yapamazsın, bunlar deli' denen adamlarla yola çıkıp başarılı olmuş bir teknik adam. Böyle düşünülmesini konduramıyorum. Hoca böyle oyuncuları çamurdan alıp en tepeye çıkarmıştır. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü görmüşsünüzdür." şeklinde yanıt verdi.

Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın yardımcısı olması yönünde teklif aldığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı bırakamayacağımı söyledim kendilerine. Orası milli takım, 15 sene boyunca oynamışım. Bayrak, milli takım deyince bizim için akan sular durur. Beşiktaş da canımızdır. Gelinen süreç bizi buraya getirmiştir. Milli takım yetkililerine de teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri anlayış ve destek beni çok mutlu etti. Montella'ya da başarılar diliyorum, o da bana güzel bir mesaj attı." diye konuştu.

Yılmaz, Omar Colley'i ağrıları olduğu için dinlendirmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.