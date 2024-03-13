Ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.Kaynak: AA