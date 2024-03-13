Ligin 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA