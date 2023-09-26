Haber: Beyza Betül Cihan

Token konusunda 20 milyona yakın taraftarının sorumluluğu nedeniyle uzun süredir ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş JK, ülkemizin lider kripto varlık işlem platformu Paribu ile anlaştı. Beşiktaş Token, 26 Eylül tarihinde Paribu üzerinden ön satışa çıktı.

Beşiktaş JK, taraftar token için alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu ile anlaştı. Paribu özellikle, “taraftar token’larını Türkiye’de ilk listeleyen platform olma” özelliğiyle tanınıyor. “Beşiktaş Token”, 26 Eylül 2023 tarihinde, Paribu üzerinden ön satışa çıktı.

Anlaşmayla ilgili Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Paribu CEO’su Yasin Oral, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu ve Paribu Ürün Müdürü Mert Altaç’ın katılımıyla Beşiktaş Stadyumu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Çebi: “Bu yeni alanda en çok ihtiyaç duyulan şey güvendir ve biz, milyonlarca taraftarın sorumluluğunu taşıyan bir kurumuz.”

Basın toplantısındaki konuşmasında, token konusunda Beşiktaş JK yönetimi olarak, ne kadar ince eleyip, sık dokuduklarını anımsatan Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Camiamız bunu bekliyordu, biz de doğru zaman ve doğru iş birliğini bekliyor ve araştırıyorduk. En önemli kaygımız, taraftarlarımızın ve token ürünümüze teveccüh gösterecek insanların zarar görmemesi için yeterli koşulların oluşmaması; kendimizce güvenilir bir partner bulamamamızdı. Özellikle bu yeni alanda en çok ihtiyaç duyulan şey güvendir ve biz, milyonlarca taraftarın sorumluluğunu taşıyan bir kurumuz. Açıkçası 120 yıllık kültürümüze uygun bir sorumluluk üstlendik ve en sağlıklı ortamın oluşmasını bekledik. Paribu, teminat mektubu başta; tüm yasal ve mali sorumluluklarını ortaya koydu. Paribu’yu da etraflıca araştırdık. Sektörün öncü firmalarından biri ve taraftar token’larını ilk listeleyen, bu alanda en yüksek hacme ve yaygın kullanıma sahip olan ve daha önce de bu alanda proje üretmiş bir şirket.” dedi.

Beşiktaş taraftarının, kulüpleriyle dijital dünyada da bütünleşmelerinin önemli araçlarından birisi olacak

Token olgusu ve taraftarlık ilişkisine de değinen Çebi, sözlerine şöyle devam etti: “Artık günümüzde, teknoloji ve dijital dünyadan, elektronik ekonomiden kaçınamayacağınız bir noktaya geldik. Tam bu noktada token olgusu, taraftarlarımızın gönül verdikleri kulüpleriyle, dijital dünyada daha da fazla bütünleşmelerini sağlayacak önemli araçlardan birisi olacaktır. Ayrıca taraftarlarımız, bu sayede yapacakları katkılarla, kulüplerinin geleceğine doğrudan etkide bulunmanın bir başka mecrasına kavuşmuş olacaklar. Elbette token satın alan taraftarlarımız bazı önemli ayrıcalıklara da kavuşacaklar. İş birliğimizin, her iki kurum ve tüm taraftarlarımız ve camiamız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş Token ile gücünü daha da büyüteceğine inanıyoruz.

Paribu CEO’su Yasin Oral, ön satışı başlattıktan sonra iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin ilk ve en büyük futbol kulüplerinden Beşiktaş ile kurduğumuz bu iş birliğinden mutluluk duyuyoruz. Paribu olarak taraftar token’larını ilk listeleyen ve bu alanda iş birlikleri kurup proje geliştiren bir teknoloji şirketiyiz. Blokzincir teknolojisinin spor dünyasıyla entegre olması, her iki sektör için de büyük bir önem taşıyor. Pek çoğunuzun bildiği gibi fan token’lar aracılığıyla taraftarlar, kulüplerinin geleceğine daha çok etki etme imkânına sahip olabiliyor. Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş Token ile gücünü daha da büyüteceğine inanıyoruz. Beşiktaş Token’ın tüm taraftarlar ve spor dünyası için hayırlı olmasını diliyorum.”

Paribu Ürün Müdürü Mert Altaç ise, Beşiktaş Token’ın token ekonomisine yönelik açıklamasında; “50 milyon değerinde maksimum arzı olan Beşiktaş Token’ın 10 yıllık planlamasını yaptık” dedi. Ayrıca, bu detayların Beşiktaş Token’ın whitepaper’ında yer aldığını da hatırlattı.

Beşiktaş Token nasıl alınabilecek?

Paribu’da hesabı bulunan kullanıcılar, hesabındaki TL bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecekler.

Beşiktaş Token ile elde edilebilecek bazı avantajlar:

- Tahsis edilmiş her iki tesiste de yer alacak özel tribünde maç izleme imkânı

- Özel ağırlama paketleri ile maç izleme imkânı

- Özel kurgulanmış stat turuna katılım

- Özel kurgulanmış tesis turuna katılım

- Antrenman izleme ve takım ile tanışma

- Deplasman maçlarında takım ile seyahat etme

- Öncelikli bilet alım hakları

- Özel tribünde maç izleme imkânı

- Kulüp başkanı, yönetim kurulu, sporcular ile tanışma

- İmza törenlerine katılım

- Yapılacak anketlere katılarak kararlara etki etme

Paribu hakkında: 2017 yılında kurulan Paribu, alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7/24 hizmet veren Müşteri Deneyimi İş Birimi ile 6 milyonun üzerinde kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunuyor. Türkiye’nin ilk bağımsız blokzincir projesini geliştiren Paribu, ekosistemdeki farklı projeleri de finansal ve teknolojik yatırımlarla destekliyor. Blokzincir bilinirliğini artırmak adına çalışmalar yürütürken; kültür sanat, spor ve eğitim alanlarında sorumluluk alarak yarının dünyasına katkı sağlıyor. Doğru bilginin kaynağı ParibuLog’da sektöre dair içerikler yayınlıyor. Paribu hakkında daha fazla bilgi için https://www.paribu.com/ adresini kullanabilirsiniz.



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