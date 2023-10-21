7. dakikada soldan ceza sahasına giren Angelino, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert'in müdahale ettiği top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Savunmaya dönen Colley, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci Mert topun sahibi oldu.

10. dakikada soldan atağa katılan Rashica'nın vuruşunda Boey'den sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top, uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada sağdan gelişen atakta Tete'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası gerisine gelen meşin yuvarlağa Kerem'in bekletmeden vuruşundan sonuç çıkmadı.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Amartey'e baskı yapan Icardi, meşin yuvarlağı rakibinden kaptı. Ceza sahası yayı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldızın şutunda, kaleci Mert Günok sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası ve önündeki baskıda kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a geldi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün kafayla takım arkadaşına aktarmak istediği top rakibine çarparak yeniden kendisinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, altıpas önünde yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

45+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

61. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşunda baskıya giden Torreira, ceza sahasında Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR'ın uyarısıyla yeniden pozisyonu inceledi ve faul olmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.

69. dakikada bir kişi eksik oynayan Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağdan hızlı gelişen atakta Angelino'dan sıyrılarak ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Rosier, pasını geriden gelen Chamberlain'e çıkardı. İngiliz futbolcu, yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topa Hadziahmetovic elle müdahale edince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.