İstanbul

Süper Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayan Kasımpaşa sahadan 5-2 lik mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Beş golle kaybetmek üzücü"

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, aldıkları ağır yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Formda bir Beşiktaş'a karşı oynadık. Beş golle kaybetmek üzücü. İlk 20 dakikada işler yolunda giderken savunma arkasına giden bir topla geriye düştük. Bu, Beşiktaş'ın coşkusunu arttırdı. Benzer bir pozisyonda skor 2-0 oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda oyun formatında değişiklik yaptıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Amacımız gol atıp oyuna ortak olmaktı. Takım oyunu oynamaya çalıştık. Ancak 5-2 mağlup olduk. Bu sürece kadar çok önemli maçlar oynadık. 4 maçta 10 puan topladık. Bu, bizim sıralamamızı belirledi. Son maçı kazanıp konumumuzu korumak istiyoruz. Çok önemli duruş gösterdi oyuncularımız. Bu seneki hedefimizi gerçekleştirdik. Gelecek yıl daha güçlü bir Kasımpaşa için çalışacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Foto: AA