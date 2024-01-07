Haber: Suat Ünal

Amerika merkezli Üniversite, Türkiye, Amerika ve Suudi Arabistan başta olmak üzere tüm Dünya Ülkeleriyle Global bir işbirliği içinde hizmet veriyor. Sinema tarihinde bir ilke imza atarak ‘’7 dilde 7 kıtadayız’’ sloganıyla film setlerinden evlerimize konuk olan Digital İlk Sanat Üniversitesi gelişen teknoloji ile uzak olan sınırları yakınlaştırmakta.

Teknolojinin eğitimle olan dansına eşlik eden bu Üniversite sayesinde Dünyanın her yerinden bir çok insan yıllarca hayalini kurduğu mesleklere ve sinema sektöründeki ünlü sanatçılara kolaylıkla erişim sağlayacak. Üniversite’nin kurucusu olan Berna Türkkan’ın 20 yıldır Amerika ve Türkiye’de bir çok başarılı sinema filmi ve dizide imzası bulunmaktadır.

Sinema, Televizyon ve Radyoculuk sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulan bu Digital Üniversiteyi farkı kılan yanı ise Türkiyede dizi çeken bir yönetmenin setten canlı bağlanarak Hollywood’dan Bollywood’a ve tüm Arap Ülkelerindeki öğrencilerine Oyunculuk ve Yönetmenlik Eğitimi yada Görüntü Yönetmenliği eğitimi vermesidir.

Projenin Uluslararası Müdürlüğünü M.Khalid MohammedTürkkan üstlenmekte ve tüm Arap ülkelerinden Bollywood sinemasına kadar kurduğu güçlü bağlantılarla Berna Türkkan Digital University’nin yurtdışı kadrosunu oluşturmaktadır. Uluslararası arenada hizmet veren Berna Türkkan University, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerine iş olanağı sağlamak adına öğrencilerini gerçek hocalarla biraraya getirmenin yanısıra hem E-Devlet onaylı hem de Uluslararası onaylı Eğitim Belgesi vererek sektöre gerçek sanatçılar yetiştiren en güçlü Sanat Üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır.

Türkiye Akademik kadrosunda Ayhan Özen, Burak Kanbir, Mehmet Kaygusuz, Gökay Kalaycıoğlu, Funda Akosman, Kıvanç Terzioğlu, Almula Merter Churm, Afrikalı Ali, Reza Hemmatirad, Suat Ünal, Seda Yazıcı, Yunus Mumcu, Mustafa Demirhan, Hatice Cengiz, Ebru Öztürk, Cengiz Çirkin, Şalen Mermer ve Rıdvan Arslan bulunmaktadır.