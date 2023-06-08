İSTANBUL- Uzun süredir sosyal medya hesabından eğlenceli videolar çeken Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in yanında Murat Dalkılıç'ı arayarak "Eser seninle olduğunu söyledi, gece eve gelmedi" dedi. Arkadaşını ele vermemek için yalan söyleyen Murat Dalkılıç ise "İçeride yatıyor" dedi.

ESER'İ ELE VERMEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Berfu yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'ı arayara "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye sordu. Arkadaşını ele vermek istemeyen Dalkılıç da peş peşe yalan söyleyerek "Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor. Ben ona söylerim" diyerek karşılık verdi. Berfu Yenenler'in "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine panikleyen Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" diyor. Büyük bir şaşkınlıkla telefonu kapatan Yenenler ise "Erkekler kapatılsın" ifadelerini kullandı.

HABER: GİZEM ÇAKAL