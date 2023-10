Konserine "Crosseyed and Painless" parçasıyla başlayan Kidjo, seyircileri selamlayarak, "Buraya yeniden gelmekten çok mutluyum. Sabah çok iyi bir Türk kahvaltısı yaptım. Sonra 40 dakika boyunca pazarda dolaştım, çok beğendim. Benim için egzersiz oldu. Daha sonra buraya geldim. Bu harika şehri keşfettim." dedi.

Usta sanatçı, birçok konuda düşüncelerini müzisyen olan annesinin değiştirdiğini ve annesinin kariyerindeki başarı noktalarında da önemli bir yerde durduğunu belirterek, "Öncelikle insan olmanın suç olmadığını, bizim farklı olmadığımızı öğretti. Anneler olmadan dünyada erkekler de kadınlar da olmaz. Bir kadın olarak istediğim şeyi yapabileceğimi bana öğütledi. Dil, din, renk ve kültürler olarak hepimiz birbirimizden farklıyız ama sonuç olarak her birimiz insanız. Birbirimizi kardeş olarak görmedikçe birbirimize düşman olacak ve kendi kendimizi yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konserde aralarında "Do Yourself", "Bemba Colora", "Sahara", "One Africa", "Mother Nature" ve "Pata Pata" parçalarının bulunduğu birçok şarkı seslendiren Angelique Kidjo, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı ve tüm şarkılarında dans etti.

Salonda seyircilerin arasına da inen sanatçı, dinleyicileriyle birlikte oynadı.